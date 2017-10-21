Девушку, похитившую младенца из детского сада в Оболонском районе Киева, поймали.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Сотрудниками полиции задержаны похитители ребенка. С ребенком все хорошо! Спасибо всем кто принимал участие в поисках!", - говорится в сообщении.
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Напомним, в пятницу, 21 октября, в Оболонском районе Киева в детском саду №606 похитили двухмесячную девочку. Пока отец забирал из садика старшего ребенка, неизвестный украл его младшую дочь.