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Ситуация на Донбассе

Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации

Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации
Фото: beapeacekeeper.com

Систематические фальсификации фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и продолжают углублять конфликт

21.10.17 10
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Российская пропаганда с участием государственных медиа, а также систематические фальсификации фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и сейчас продолжают углублять конфликт, что требует реакции международного сообщества на ситуацию.

С таким заявлением выступил на заседании Четвертого комитета ГА ООН первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Мы глубоко обеспокоены масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцам, осуществляемой российскими государственными СМИ и общественными деятелями. Это сыграло важную роль в разжигании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе", - заявил представитель Украинской миссии при ООН.

Он подчеркнул, что российская власть существенно ограничила пространство для независимых СМИ, усилила контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, которые продуцируют фальшивые новости.

"Такая гибридная война против Украины с привлечением подконтрольных государству российских СМИ, является прямой угрозой для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны оперативно реагировать на подобные попытки фальсификации новостей и использование их в качестве инструмента углубления региональных конфликтов", - заявил украинский дипломат.

Он призвал международное сообщество удвоить усилия по внедрению лучших практик и инструментов в реагировании на эту глобальную угрозу.

"Мы убеждены, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и ООН должна стать маяком для этого путем выявления и привлечения к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, Румыния отказала в лицензии "рупору Кремля" – телеканалу РТР.

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