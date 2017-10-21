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Главная » Страна » Фото Младенца в Киеве похитили супруги, якобы выбросившие собственного ребенка

Фото Младенца в Киеве похитили супруги, якобы выбросившие собственного ребенка

<span class="label red">Фото</span> Младенца в Киеве похитили супруги, якобы выбросившие собственного ребенка
Подозреваемая в похищении ребенка

Подозреваемая путается в показаниях

21.10.17 212
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Младенца вчера на Оболони в Киеве похитили супруги, якобы ранее выбросившие собственного ребенка.

Об этом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил в Facebook.

"Похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет! Воспитывалась в неблагополучной семье. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого ребенка", - отметил он.

Полиция рассматривает версию похищения младенца в Киеве как умышленное преступление.

Предварительно, таким образом девушка хотела скрыть смерть своего ребенка. Об этом сообщил глава Национальной полиции Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

Так, согласно показаниям девушки, она якобы потеряла ребенка месяц назад, просто выбросив его.

"Мы еще будем выяснить все эти события, так как в полиции Киева не зафиксировано найденных трупов младенцев в мусорнике. Поэтому мы будем выяснять, она покажет, куда она выбросила", - сказал он.

По словам Крищенко, задержанная путается в показаниях. Однако, предварительная версия есть.

"У нас версия, что она таким образом, учитывая, что у нее тоже была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего. Но это еще версия и пока показаний на эту версию у нас нет", - добавил он.

На данный момент ребенок передан родителям. Согласно заключению врачей, жизни младенца ничего не угрожает.

"В настоящее время могу сказать, что ребенку ничего не угрожает, он не пострадал, его передали родителям", - отметил Крищенко.

По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.

Напомним, в пятницу, 21 октября, в Оболонском районе Киева в детском саду №606 похитили двухмесячную девочку. Пока отец забирал из садика старшего ребенка, неизвестный украл его младшую дочь.

В субботу девушку, похитившую младенца, поймали.

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