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Главная » Страна » Фото В Киеве задержали мужчину, который с оружием шел на акцию под Верховной Радой
Протесты в Киеве

Фото В Киеве задержали мужчину, который с оружием шел на акцию под Верховной Радой

<span class="label red">Фото</span> В Киеве задержали мужчину, который с оружием шел на акцию под Верховной Радой
Фото: Facebook-страница Оксаны Блищик

У злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож

21.10.17 403
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В Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой с оружием.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож, передает УНИАН.

Дать объяснения и назвать свои анкетные данные мужчина отказался. Его доставили в управление полиции для установления личности и проведения первоочередных следственных действий.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, личность мужчины установлена.

"Это житель Одесской области, 1993 года рождения. Пояснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено в ходе следствия. Оружие отправим на експертизу", - сказал Крищенко.

В эфире телеканала "112 Украина" Крищенко уточнил, что обнаруженный у задержанного пистолет типа "Флобер" предназначен для отстрела резиновых пуль. Также у мужчины были найдены соответствующие патроны и радиостанция. Винтовку правоохранители еще проверяют.

По словам Крищенко, участники акции возле Рады спокойно и с пониманием отнеслись к задержанию вооруженного мужчины.

Начальник столичной полиции также отметил, что на данный момент ситуация в палаточном городке на улице Грушевского спокойная. Правопорядок охраняют тысяча правоохранителей, а в палаточном городке находятся около 250-300 активистов.

Напомним, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

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