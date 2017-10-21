В Киеве установят еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения, – Кличко

На данный момент в столице работают почти 5 тысяч таких камер

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил сотрудников Национальной полиции, благодаря которым удалось менее чем за сутки найти и задержать похитителей ребенка, и пообещал установить в столице в ближайшее время еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Такой оперативный и эффективный результат еще раз доказывает правильность наших действий по воплощению в нашем городе программы "Безопасная столица". Уже почти 5 тысяч камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы используют ее", – сказал Кличко.

Мэр заверил, что в ближайшее время будет установлено еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения.

"Мы продолжим устанавливать видеокамеры - в ближайшее время появится еще почти 3 тысячи новых камер, которые будут работать на безопасность в столице", – подчеркнул он.

Напомним, вечером 20 октября в Оболонском районе Киева был похищен младенец, оставленный в коляске возле детского садика, пока его отец ходил забирать старшую дочь.

Правоохранители обнаружили ребенка в селе Новоселки (Вышгородский район Киевской области). Задержана подозреваемая – женщина 1997 года рождения.