Глава Национальной полиции полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook опубликовал видео задержания похитителей.
"Поздравляю. Всем неравнодушным гражданам еще раз доказываю, что уголовный розыск существует", – написал он.
Напомним, в пятницу вечером, 20 октября, из детского сада на Оболони в столице был похищен двухмесячный младенец. Весь личный состав райотдела Нацполиции был поднят для розыска злоумышленницы.
Сегодня около полудня, 21 октября, злоумышленников задержали. Ими оказалась семейная пара, потерявшая ребенка.