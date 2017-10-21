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Поймали на топливе. За что задержали четырех работников Минобороны
Фото: hromadske.ua

Поймали на топливе. За что задержали четырех работников Минобороны

Фокус узнал у адвоката Виталия Касько подробности коррупционного дела в Минобороны, почему задержали только одного из инвесторов и какое отношение к скандалу имеет народный депутат Александр Грановский

Диана Давитян - 21.10.17 508
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На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели очередное громкое задержание чиновников топ-уровня. На этот раз в Министерстве обороны.

Сначала детективы Бюро задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента госзакупок МОУ Владимира Гулевича по подозреваю в растрате госсредств при закупке топлива для ведомства полтора года назад. На следующий день суд избрал замминистру Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал носить электронный браслет и сдать все загранпаспорта. Тогда же НАБУ задержала еще двух работников министерства: начальника отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Бориса Малыша, и старшего инспектора отдела аудита в сфере госзакупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимира Шемовнева.

Схема, по которой чиновники присвоили 149 млн грн, по версии НАБУ и САП, выглядит так: в апреле 2016 года Министерство обороны и компания "Трейд Коммодити", победитель тендера по закупке жидкого топлива в системе Prozorro, заключили более десятка договоров на 1,3 млрд грн. Спустя несколько месяцев были заключены дополнительные договора, в которых цена за литр топлива увеличилась на 16%. В НАБУ убеждены, что повышение стоимости было безосновательным и незаконным.

Спустя несколько дней детективы задержали еще одного подозреваемого - бизнесмена Владимира Трофименко, инвестора компании-поставщика "Трейд Коммодити". Вторым инвестором этой компании является предприниматель Андрей Адамовский. Почему задержали только Трофименко, в НАБУ пока не рассказывают. В пресс-службе ведомства Фокусу ответили, что это тайна следствия. "На то, что Трофименко – фактический владелец компании, указывает комплекс собранных материалов в этом уголовном производстве. Частично они были разглашены при избрании меры пресечения подозреваемому в суде", - ответили на наш запрос в САП. Сам бизнесмен свою вину отрицает, заявляя, что он всего лишь инвестор компании.

Масла в огонь добавило и то, что защищает интересы Владимира Трофименко и "Трейд Коммодити" Виталий Касько, экс-замгенпрокурора и бывший член правления международной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine. В соцсетях сразу высмеяли действия Касько, назвав абсурдом то, что борец с коррупцией будет представлять в суде интересы человека, которого обвиняют в коррупции.

Оцените это дело с юридической точки зрения. Есть ли состав преступления в действиях "Трейд Коммодити"?

В соцсетях назвавали абсурдом тот факт, что борец с коррупцией будет представлять в суде интересы человека, которого обвиняют в коррупции

- Мы смотрели все документы, в частности хозяйственные договоры, которые предоставила нам компания. Наши специалисты в сфере хозяйственного и криминального права пришли к выводу, что нарушений законодательства не выявлено, речь идет о хозяйственных правоотношениях. Процедура закупок происходила в соответствии с Законом "О публичных закупках": статьи 36 и 40 этого Закона не были нарушены. Они разрешают пересматривать цены с согласия сторон в случае колебания цен на рынке уже после составления основного договора.

Когда цены на мировом рынке на топливо поднялись, компания предоставила в Минобороны документы об этом и объяснила, что не может поставлять топливо больше по предыдущей цене. У заказчика в этом случае были разные варианты поведения, включая возможность отменить тендер и объявить новый или продолжать покупать топливо у "Трейд Коммодити" по новой, согласованной сторонами цене. Предоставленные документы подтверждали увеличение цен. Стороны согласовали новую цену и совершали по ней дальнейшие поставки. Более того, как требует закон, общая сумма поставки не увеличилась, "Трейд Коммодити" просто поставила меньше нефтепродуктов. Если в Минобороны кому-то это не нравилось, то они могли бы обратиться в хозяйственный суд и доказать, что колебания цен не было, и заставить контрагента допоставить топливо.

Допустим, министерство не захотело этого делать. Кроме них по закону это могли сделать или прокуратура, или НАБУ. В интересах государства они уполномочены обратиться в суд, чтобы недостающее топливо поставили. Но и они решили не делать этого. Зато объявляют подозрения представителям компании-поставщика. Документально это выглядит как чисто хозяйственные правоотношения, перенесенные в уголовную плоскость. О коррупции можно было бы говорить, если бы у антикоррупционных органов были доказательства, что в связи с этими операциями получали откаты, взятки, какую-то иную неправомерную выгоду.

А какие могут быть откаты или взятки, если речь идет о том, что они якобы просто  заработали 150 млн грн на колебаниях цен?

- В связи с колебаниями на рынке цена договора была изменена по договоренности обеих сторон. Минобороны могло этого не делать.

У вас есть документы, подтверждающие факт колебания цен на рынке?

- Они есть и у компании, и у НАБУ. Но в НАБУ говорят, что это не официальные документы. Исходя из предоставленных нам процессуальных документов НАБУ, справки Торгово-промышленной палаты и Госвнешинформа не рассматриваются органом следствия как документальное подтверждение повышения цен на рынке. Но для Хозяйственных судов, исходя из устоявшейся практики, и самого же НАБУ в других делах - это документ. Например, в деле другого нефтетрейдера НАБУ спокойно ссылается на Госвнешинформ в подтверждение своей позиции.

У компании "Трейд Коммодити" два инвестора: бизнесмены Андрей Адамовский и Владимир Трофименко. Почему детективы задержали только Трофименко?

"Во всех процессуальных документах следствия ни о каких других лицах, кроме должностных лиц "Трейд Коммодити" и Владимира Трофименко, нет и речи"

- Моё субъективное мнение - это произошло из-за того, что Трофименко слишком эмоционально себя вел во время пресс-конференции, пытаясь объяснить позицию компании. Почему-то его задержали сразу после неё даже без соответствующего решения следственного судьи.

В качестве кого фигурирует в этом деле Адамовский?

– В процессуальных документах НАБУ он не фигурирует.

Вы не интересовались у НАБУ, почему?

- Мне, как стороне защиты, будет странно спрашивать, почему одного инвестора НАБУ привлекает к ответственности, а другого - нет. Но вообще это очень точный вопрос, ведь ни детективы, ни прокуроры толком не объяснили, для чего нужно было задерживать Трофименко.

В СМИ в контексте этого скандала не единожды упоминали народного депутата Александра Грановского. Якобы он причастен к этому делу. Какова его роль?

- Я спрашивал об этом у прокурора. Он ответил, что никакая. Более того, во всех процессуальных документах следствия ни о каких других лицах, кроме должностных лиц "Трейд Коммодити" и Владимира Трофименко, нет и речи.

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