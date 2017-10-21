АТО: у Богдановки ранен украинский военный

21 октября в районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать позиции украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
И хотя за последние несколько дней противник уменьшил активность, полного прекращения огня вдоль линии разграничения нет.
На приморском направлении ночью боевики били из гранатометов и пулеметов по защитникам Старогнатовки. Из такого же оружия около 03:00 враг начал обстрел опорного пункта украинской армии у Богдановки. Наши военные, используя пехотное вооружение, жестко ответили оккупантам. В результате противостояния получил ранения один военнослужащий сил АТО.
На луганском направлении под огонь из стрелкового оружия пророссийских наемников попали позиции Вооруженных сил Украины возле Крымского. А 82-миллиметровый миномет врага бил на подступах к Троицкому.