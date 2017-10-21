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Волкер на следующей неделе приедет в Украину, – СМИ

Волкер на следующей неделе приедет в Украину, – СМИ
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

Спецпредставитель США встретится с Порошенко

21.10.17 341
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На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель США Курт Волкер. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ.

По данным Интерфакс-Украина, Волкер проведет встречу с президентом Порошенко.

"Состоится встреча президента с Волкером... Это произойдет в ближайшие десять дней", – сообщил источник агентству, уточнив, что эта встреча планируется на следующую неделю.

В то же время, как сообщает ZN.UA, ссылаясь на свои источники в правительстве, Волкер посетит Украину 27 октября.

По информации издания, он встретится с украинской стороной перед встречей с советником президента России Владиславом Сурковым. Дата встречи Волкера и Суркова еще не определена.

Сообщается, что в Украине спецпредставитель США будет изучать текущую ситуацию.

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