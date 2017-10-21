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Главная » Страна » Видео В Киеве задержан командир ОУН Кохановский – из-за драки и стрельбы

Видео В Киеве задержан командир ОУН Кохановский – из-за драки и стрельбы

<span class="label red">Видео</span> В Киеве задержан командир ОУН Кохановский – из-за драки и стрельбы
Николай Кохановский / Фото из открытых источников

Один человек легко ранен

21.10.17 889
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В Киеве возле станции метро "Академгородок" полиция из-за стрельбы задержала руководителя добровольческого батальона ОУН Николая Кохановского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Между Кохановским и еще одним мужчиной произошел конфликт, потом Кохановский сделал несколько выстрелов в мужчину.

"В 16:50 в дежурную часть поступила информация, что возле станции метро "Академгородок" происходит драка и слышны выстрелы. Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца. В результате у пострадавшего (личность установлена) - осязательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте)", - сказано в сообщении.

На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.

Сам Кохановский в настоящее время доставлен в больницу №17 в отделение политравмы для осмотра врачей. В больницу также прибыли несколько представителей полиции.

Жена Кохановского Екатерина сообщила свою версию произошедшего. По ее словам, второй участник конфликта – Руслан Кочмала, позывной "Рембо", и инцидент произошел в результате спланированной провокации со стороны второго участника конфликта и его единомышленников.

Как заявил в эфире телеканала 112 Украина начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, пистолет, из которого осуществлял выстрелы Кохановский, изъят, оружие не принадлежит лидеру движения ОУН.

"Оба участника инцидента доставлены в больницу, жизни раненого участника столкновения ничего не угрожает, а у Коханивского есть незначительные телесные повреждения, надо проверить степень их тяжести", – сообщил Крищенко.

"Квалифицировано событие будет после того, как будут собраны данные и свидетельства всех участников инцидента", – сообщил Крищенко.

Он добавил, что в настоящее время полиция собирает информацию о событии, данные свидетелей и записи с видеокамер.

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