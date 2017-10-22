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Главная » Страна » За что воинов АТО могут лишить льгот

За что воинов АТО могут лишить льгот

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина

22.10.17 75
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Правительство приняло решение о правонарушениях, которые могут лишить воинов АТО льготного статуса.

Об этом сообщает Ukrainian military pages.

Так, лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению. 

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413. 

"Изменения, внесенные постановлением КМУ от 18 октября 2017 № 789, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, при наличии обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации о участие в АТО или по личному заявлению лица", - отмечается в сообщении. 

Также в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, внесены изменения о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы. 

Напомним, перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят.

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