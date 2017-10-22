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Инфографика В зоне АТО украинский боец получил ранения

<span class="label red">Инфографика</span> В зоне АТО украинский боец получил ранения
Фото: Минобороны

Всего за прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по украинским позициям

22.10.17 15
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За прошедшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом во время брифинга в "Украинском кризисном медиа-центре" сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, один украинский военный получил ранения на приморском направлении. Он был оперативно доставлен в военно-медицинский клинический центр в Харькове", – отметил Мотузяник.   

По информации спикера Минобороны, вчера около 16:20 противник открыл неприцельный огонь по позициям вооруженных сил Украины вблизи Троицкого.

"В течение часа врагом было выпущено 35 минометных снарядов калибром 82 мм. Подразделения Вооруженных сил Украины на указанную провокацию не отвечали", – отметил Мотузяник.

Он заявил, что на луганском направлении, кроме указанного минометного обстрела, боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов в сторону украинских позиций возле Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. 

На донецком направлении, по информации спикера Минобороны, террористы провели по одному обстрелу в районе позиции украинских военных "Шахта Бутовка", Каменки, Вернеторецкого и Авдеевки. Сообщается, что противник применял стрелковое оружие и гранатометы.

"На приморском направлении незаконные вооруженные формирования совершили 5 прицельных обстрелов в сторону позиций ВСУ в районе Старогнатовки, Богдановки, Марьинки и Талаковки. Огонь велся с использованием гранатометов и стрелкового оружия", – отметил Мотузяник. 

Он отметил, что всего за прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по украинским позициям.

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