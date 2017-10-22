Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Возле Верховной Рады произошли столкновения
Протесты в Киеве

Возле Верховной Рады произошли столкновения

Возле Верховной Рады произошли столкновения
Фото: РИА Новости Украина

Силовое противостояние началось из-за грузовика с аппаратурой

22.10.17 348
200

В воскресенье, 22 октября, возле Верховной Рады в Киеве произошли столкновения между митингующими и полицией.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время вече спикеры со сцены заявляли, что правоохранители не разрешили провезти на мероприятие необходимую аудиоаппаратуру, в связи с чем звук недостаточно сильный и не всем участникам акции слышны посылы выступающих.

Группа участников вече отправилась к зданию Минздрава с целью доставить аудиоаппаратуру для мероприятия, которую заблокировали правоохранители.

Силовое противостояние началось возле грузовика с аппаратурой.

Затем правоохранители разблокировали доступ участникам и организаторам акции к автомобилю с аудиоаппаратурой и разрешили перенести технику. 

После того, как организаторы акции продемонстрировали содержимое грузовика руководству столичного главка полиции правоохранители дали разрешение на доставку аппаратуры на массовое мероприятие, но автомобиль не пропустили.

Напомним, Фокус разбирался, почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве задержали мужчину, который с оружием шел на акцию под Верховной РадойЛодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней властиПринятие медицинской реформы в Украине заблокировано

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6465
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21722
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5395
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 4273
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2437
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2699
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 3104
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2571
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2896
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3592
  1. Появилось видео похищения младенца из детсада в Киеве 2192 / 2415
  2. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 1914 / 2456
  3. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 1786 / 1937
  4. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 1748 / 2275
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1742 / 81063
  6. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 1477 / 2446
  7. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 1342 / 13425
  8. В Германии массово пропадают насекомые, - исследование 1106 / 1411
  9. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 954 / 1608
  10. Море надо заслужить. Как посмотреть на Турцию с другой стороны 899 / 1408
  1. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 11 / 2275
  2. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 9 / 2456
  3. Море надо заслужить. Как посмотреть на Турцию с другой стороны 9 / 1408
  4. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 8 / 1608
  5. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 7 / 1937
  6. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 6 / 2446
  7. "По кочану": российский губернатор назвал причину сокращения соцвыплат 5 / 1232
  8. Сегодня 70-я годовщина депортации населения Западной Украины в Сибирь 5 / 523
  9. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 4 / 2447
  10. Старая крепость. В каких культурных измерениях побывал киевский Арсенал 4 / 2549
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.