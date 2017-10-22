Возле Верховной Рады произошли столкновения

В воскресенье, 22 октября, возле Верховной Рады в Киеве произошли столкновения между митингующими и полицией.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время вече спикеры со сцены заявляли, что правоохранители не разрешили провезти на мероприятие необходимую аудиоаппаратуру, в связи с чем звук недостаточно сильный и не всем участникам акции слышны посылы выступающих.

Группа участников вече отправилась к зданию Минздрава с целью доставить аудиоаппаратуру для мероприятия, которую заблокировали правоохранители.

Силовое противостояние началось возле грузовика с аппаратурой.

Затем правоохранители разблокировали доступ участникам и организаторам акции к автомобилю с аудиоаппаратурой и разрешили перенести технику.

После того, как организаторы акции продемонстрировали содержимое грузовика руководству столичного главка полиции правоохранители дали разрешение на доставку аппаратуры на массовое мероприятие, но автомобиль не пропустили.

Напомним, Фокус разбирался, почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти.