Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе

В ближайшее время подразделения 72, 14, 92 и 53 бригад ВСУ вернутся из зоны АТО в места своей постоянной дислокации. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время посещения 72-й бригады в Авдеевке, передает пресс-служба главы государства.
"В ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, где их ждут - на Волынь, в Белую Церковь, Чугуев, Северодонецк. На вашу замену приходят другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции", - отметил Порошенко.
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Также президент передал сертификаты для премирования лучших военных 72-й бригады.