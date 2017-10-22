АТО: возле Авдеевки был ранен украинский военный

С начала суток боевики 5 раз нарушали перемирие. Один боец получил ранения Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении около часу ночи боевики открыли огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Шумов. В ответ, чтобы заставить врага соблюдать режим тишины, украинские бойцы применили стрелковое оружие на поражение. В результате этого противостояния один наш защитник получил ранения. Кроме того, сегодня днем под огнем противника оказались защитники Авдеевки.

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На луганском направлении ночью пророссийские наемники дважды били из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской.

Из этого же оружия боевики обстреляли подступы к Водяному на приморском направлении.