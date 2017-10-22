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Главная » Страна » АТО: возле Авдеевки был ранен украинский военный
Ситуация на Донбассе

АТО: возле Авдеевки был ранен украинский военный

АТО: возле Авдеевки был ранен украинский военный
Фото: УНИАН

Боевики 5 раз обстреливали наши позиции

22.10.17 20
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С начала суток боевики 5 раз нарушали перемирие. Один боец получил ранения Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении около часу ночи боевики открыли огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Шумов. В ответ, чтобы заставить врага соблюдать режим тишины, украинские бойцы применили стрелковое оружие на поражение. В результате этого противостояния один наш защитник получил ранения. Кроме того, сегодня днем под огнем противника оказались защитники Авдеевки.

На луганском направлении ночью пророссийские наемники дважды били из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской.

Из этого же оружия боевики обстреляли подступы к Водяному на приморском направлении.

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