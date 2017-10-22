Парубий: Киев и Варшава договорились об открытии четырех новых КПП на границе

Два пункта пропуска должны появиться на Львовщине и по одному - на Волыни и Закарпатье

Киев и Варшава согласовали открытие четырех новых пунктов пропуска на украино-польской границе. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий по итогам встречи с маршалком польского сейма Мареком Кухцинским, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня договорились, что следующим нашим этапом во время следующего приезда будут еще четыре пункта перехода через границу - на Закарпатье, два на Львовщине, и ещё один переход на Волыни", - заявил Парубий.

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Речь идет о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец (оба во Львовской области), Адамчуки-Збережа (Волынь.), Лубня-Волосатое (Закарпатье)

Парубий добавил, что Украина и Польша сделают все, чтобы выполнить эту амбициозную программу.

Он отметил, что польское правительство уже выделило в бюджете на следующий год на создание пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи 100 млн злотых. Украинская сторона должна построить на своей территории дорогу к пункту пропуска.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что это должен быть не только автомобильный переход, но и пешеходный.

"По предварительному плану он запланирован на 2020 год, но сейчас стоит задание, чтобы снять все имеющиеся преграды и создать этот переход намного быстрее", - отметил он.