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Суд отстранил патрульного, остановившего пьяного экс-полковника

Суд отстранил патрульного, остановившего пьяного экс-полковника
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Нарушитель заявил, что ему при задержании сломали палец

22.10.17 65
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В Ивано-Франковске суд отстранил от службы патрульного полицейского, который остановил авто с пьяным экс-полковником полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Патрульная полиция Ивано-Франковска задержала пьяного водителя. Успокоили разбушевавшегося автовладельца и агрессивных пассажиров, освидетельствовали стадию опьянения, составили протокол, передали дело в суд", - описал министр детали инцидента.

Суд признал задержанного водителя виновным в вождении в нетрезвом виде и злостном неповиновение полиции, оштрафовал на 10 200 грн и на год лишил права на вождение транспортных средств.

Однако водитель пожаловался, что патрульные при задержании сломали ему мизинец, после чего суд отстранил командира экипажа Леонида Гончарука. 

"Пьяным за рулем оказался бывший полковник милиции. Брат которого – сотрудник областной прокуратуры. А оказать моральную поддержку водителю почему-то приезжал местный "авторитет", известный в городе под кличкой Химик", - сообщил Аваков.

По словам Авакова, дело взял на личный контроль генеральный прокурор Юрий Луценко. 

"Как раз время поддержать и защитить новых полицейских, дать им опору служить и защищать - не сломаться под угрозой реванша старых "решал" из нерасформированных судов", - отметил Аваков. 

Глава МВД также сообщил, что 23 октября лично наградит лейтенанта Гончарука и его коллег за то, что они 5 июля спасли жизнь человека, который пытался повеситься на балконе. 

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