Суд отстранил патрульного, остановившего пьяного экс-полковника

Нарушитель заявил, что ему при задержании сломали палец

В Ивано-Франковске суд отстранил от службы патрульного полицейского, который остановил авто с пьяным экс-полковником полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Патрульная полиция Ивано-Франковска задержала пьяного водителя. Успокоили разбушевавшегося автовладельца и агрессивных пассажиров, освидетельствовали стадию опьянения, составили протокол, передали дело в суд", - описал министр детали инцидента.

Суд признал задержанного водителя виновным в вождении в нетрезвом виде и злостном неповиновение полиции, оштрафовал на 10 200 грн и на год лишил права на вождение транспортных средств.

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Однако водитель пожаловался, что патрульные при задержании сломали ему мизинец, после чего суд отстранил командира экипажа Леонида Гончарука.

"Пьяным за рулем оказался бывший полковник милиции. Брат которого – сотрудник областной прокуратуры. А оказать моральную поддержку водителю почему-то приезжал местный "авторитет", известный в городе под кличкой Химик", - сообщил Аваков.

По словам Авакова, дело взял на личный контроль генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Как раз время поддержать и защитить новых полицейских, дать им опору служить и защищать - не сломаться под угрозой реванша старых "решал" из нерасформированных судов", - отметил Аваков.

Глава МВД также сообщил, что 23 октября лично наградит лейтенанта Гончарука и его коллег за то, что они 5 июля спасли жизнь человека, который пытался повеситься на балконе.