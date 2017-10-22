В результате потасовки под Верховной Радой пострадал один полицейский. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 18:30.
"Со стороны ул. Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранительными органами", - заявили в полиции.
Возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму.
"По предварительной информации, мужчина ударил милиционера по голове, отчего тот потерял сознание и упал на землю. Пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой", а правонарушитель задержан для установления всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня возле Верховной Рады в Киеве произошли столкновения между митингующими и полицией во время попытки провезти на акцию протеста звукоаппаратуру.