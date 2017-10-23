Сутки в АТО: 12 обстрелов, один боец получил ранения

Наши военные 8 раз были вынуждены открывать ответный огонь

Всего за минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины. В ответ на провокации наши бойцы 8 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий один военнослужащий сил АТО получил ранения.

Так, на донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в конце суток, попали наши опорные пункты у Авдеевки и шахты Бутовка. А из противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа стреляли возле Каменки.

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На приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкино и Старогнатовки, а гранатомет - вблизи Водяного.

На луганском направлении, вечером, почти полтора часа пророссийские наемники обстреливали из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов наших защитников в районе Крымского.