Парубий: Украина и Польша договорились написать письмо в ЕС о недопустимости "Северного потока 2"

Парламенты Украины и Польши согласовали совместное письмо Европейскому Союзу относительно недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий 22 октября на пункте пропуска "Шегини-Медика", передает УНН.

Соответствующая договоренность была достигнута во время конференции представителей парламентов Центрально-Восточной Европы.

"Я хочу вам сообщить, что уже согласовано между польским и украинским парламентом совместное письмо о неприятии и возражении и, собственно, наша позиция относительно проекта "Северный поток-2", – сообщил спикер.

Парубий рассчитывает, что в ближайшее время письмо поддержат парламенты Латвии, Литвы, Эстонии и других стран восточной и центральной Европы.

"Мы надеемся, что парламенты и Эстонии, и Латвии, и Румынии, и Молдовы, и Грузии поддержат наше общее письмо спикеров парламентов об обращении к ЕС по поводу недопустимости реализации проекта "Северный поток-2", – отметил председатель Рады.

Напомним, в конце апреля 2017 года Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании Северного потока-2. Газпром отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам Газпром на таких же условиях. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".