СМИ: НАБУ пришло с обыском к мэру Одессы

Следственные действия якобы проводятся по делу о покупке мэрией здания бывшего завода "Краян"

В понедельник, 23 октября, с утра правоохранители проходят обыски в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, следственные действия проводят детективы НАБУ в рамках уголовного производства, открытого по факту покупки мэрией здания бывшего завода "Краян" на Косовской улице.

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Обыски также проходят в доме Труханова.

Напомним, 19 октября Одесский горсовет одобрил покупку за 185 млн грн за административное здание бывшего завода "Краян" на Косовской улице, куда хотят переселить большинство управлений мэрии. Местные СМИ пишут, что продавец купил здание за 11,5 млн.