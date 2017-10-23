Большинство стран ООН поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже большая часть стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) поддерживают идею введения миротворческой миссии на Донбасс.



Об этом он сказал во время встречи с жителями Авдеевки, говорится на сайте главы государства.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир на Донбасс", - сказал Порошенко.

По словам президента, сегодня идею миротворцев поддерживают большинство государств-членов ООН.

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Кроме того, Петр Порошенко убежден, что введение миротворческой миссии позволит Украине взять контроль над участком российско-украинской границы.

Напомним, Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе.