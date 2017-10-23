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Главная » Страна » Депутаты установили новый антирекорд посещаемости Рады, - КИУ

Депутаты установили новый антирекорд посещаемости Рады, - КИУ

Депутаты установили новый антирекорд посещаемости Рады, - КИУ
Фото: 112.ua

В октябре в среднем заседания парламента посещали 318 народных избранников

23.10.17 1667
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В октябре на заседаниях Верховной Рады в среднем было зарегистрировано 318 народных депутатов из 422, что является худшим показателем за 2017 год. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Ранее худшие результаты посещаемости был зафиксирован в феврале 2017 года, когда в зале парламента в среднем были зарегистрированы 326 парламентариев. В марте этот показатель составил 332 депутата, апреле - 341, мае - 334, июне - 343, июле - 341, сентябре - 328.

"В общем только 33% нардепов (139 из 422) посетили все заседания Совета в октябре. В то же время шестеро депутатов не посетили ни одного заседания, 58 - пропустили более половины заседаний", - говорится в сообщении.

КИУ подсчитывал посещаемость депутатами Рады на основе данных письменной регистрации.

Не посетили ни одного заседания парламента в октябре члены Оппозиционного блока Евгений Бакулин и Вадим Рабинович, внефракционные депутаты Дмитрий Ярош и Вячеслав Константиновский (подал заявление о сложении мандата депутата), а также депутаты-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Всего в октябре состоялось 11 пленарных заседаний Рады.

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https://www.dobovo.com/ru/
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