В СБУ опровергают намерение расследовать госизмену НАБУ и САП

В спецслужбе уверяют, что эта информация не соответствует действительности

В Службе безопасности Украины опровергают информацию об открытии оперативно-розыскного дела на детективов НАБУ и прокуроров САП для расследования их причастности к государственной измене. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что ОРД было начато после проведения НАБУ и САП спецоперации по задержанию фигурантов коррупционного скандала в Минобороны.

Ранее СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины завела оперативно-розыскное дело по подозрению в госизмене прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро. Поводом для расследования якобы стало задержание заместителя министра обороны Игоря Павловского.