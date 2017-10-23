НАБУ назвало причины обысков в Одесской мэрии

В понедельник, 23 октября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проводят обыски в здании Одесской мэрии и в доме мэра Геннадия Труханова в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных им частный компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний. Второе производство касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из его владения, чем последней нанесен ущерб на сумму свыше 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных преступлений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства.

Учитывая то, что детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы Геннадия Труханова к указанным уголовным преступлениям, следственные действия проводятся и по месту его работы и проживания.

Ранее одесские СМИ сообщали, что детективы НАБУ проводят обыски в кабинете и по месту жительства мэра Одессы Геннадия Труханова.