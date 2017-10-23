Сегодня в Киеве на Кольцевой дороге в направлении Одесской площади перед Жулянским путепроводом произошла массовая авария.

"Как рассказали свидетели инцидента, водитель маршрутки подрезал грузовик. В результате этого грузовой автомобиль догнал маршрутку и въехал в ее заднюю часть. Водитель, во избежание большого количества потерпевших, вывернул руль вправо, в результате чего грузовик перевернулся", - сообщают Стражи Эспрессо.

После столкновения в больницу отвезли трех людей, а еще пяти оказали помощь на месте.

В то же время "Киев оперативный" сообщает в Facebook, что авария произошла при участии двух грузовиков и маршрутного автобуса.

"Около 09:00, перед мостом на Жулянах (со стороны Борщаговки), произошла серьезная авария при участии двух грузовиков и маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария началась с того, что водитель маршрутного автобуса "Богдан" въехал в грузовик Tata. Потом в автобус въехал самосвал КамАЗ, водитель которого пытался избежать удара, а поэтому съехал с дороги, где перевернулся на бок и остановился лишь благодаря отбойнику.

"Неизвестно почему, но водитель грузовика Tata с места аварии сбежал", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что водителя маршрутки зажало в салоне.