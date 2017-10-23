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Главная » Страна » США выведут ядерные бомбардировщики B-52 на боевое дежурство
США выведут ядерные бомбардировщики B-52 на боевое дежурство
Бомбардировщик B-52 / Фото: Википедия

США выведут ядерные бомбардировщики B-52 на боевое дежурство

B-52 не находились на боевом дежурстве с окончания Холодной войны в 1991 году

23.10.17 467
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ВВС США подготовились к переводу бомбардировщиков B-52 с ядерным оружием на борту на постоянное боевое дежурство.

Об этом изданию Defence One рассказал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн, передает Медуза.

Он подчеркнул, что окончательное решение о переводе бомбардировщиков на боевое дежурство пока не принято, отметив, что подготовка к переводу — это не реакция на какое-то конкретное событие, а отражение общей ситуации в мире.

В случае перевода B-52 на боевое дежурство несколько этих бомбардировщиков будут постоянно размещены рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы Барксдейл в готовности вылететь на задание с ядерным оружием в любой момент.

Defence One отмечает, что B-52 не находились на боевом дежурстве с окончания Холодной войны в 1991 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

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