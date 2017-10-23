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Протесты в Киеве

Видео Аваков: За палатками под Радой стоят в том числе соратники Януковича

<span class="label red">Видео</span> Аваков: За палатками под Радой стоят в том числе соратники Януковича
Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

В финансировании акции признался Владимир Олийнык

23.10.17 49
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Палаточный городок перед Верховной Радой, который разбили учасники акции, финансировал в том числе соратник беглого экс-президента Виктора Януковича, бывший народный депутат от Партии регионов и экс-мэр Черкасс Владимир Олийнык.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Олийник - беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов", - написал Аваков.

Напомним, акция протеста возле Верховной Рады продолжается со вторника, 17 октября. Ее участники сначала требовали принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде и об изменении избирательного законодательства. 21 октября к требованиям митингующих прибавилось еще требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте Президенту.

17 октября во время столкновений около здания Верховной Рады пострадали пять человек, в том числе полицейский.

18 октября под зданием Верховной Рады между митингующими и правоохранителями также произошли столкновения из-за того, что часть протестующих присвоила щиты Нацгвардии. Часть имущества силовикам удалось вернуть, остальные еще остаются у митингующих.

22 октября на площади Конституции около Верховной Рады состоялось нескольтысячное вече участников митинга, которое началось с конфликта между ними и правоохранителями относительно звукоусилительной техники.

Бывший руководитель Одесчины, глава "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, выступая на вече, призвал продолжать акцию под Верховной Радой на протяжении следующих недель.

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