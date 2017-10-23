Россия продаст Украине свежее ядерное топливо

Компания "Энергоатом" в текущем году закупит 17 партий свежего ядерного топлива для энергоблоков АЭС.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-президента компании Александра Шавлакова.
По его словам, в частности, Энергоатом планирует закупить 11 партий топлива из РФ (девять партий для реакторов ВВЭР-1000 и две партии – для ВВЭР -440).
На данный момент уже получено пять партий российского топлива.
В 2017 году также планируется закупить шесть партий ядерного топлива американской Westinghouse, из этого количества поставлено уже пять партий.
По словам Шавлакова, в текущем году планируется также пять рейсов по вывозу отработанного ядерного топлива в Россию, из них уже осуществлено четыре.
Напомним, Украина дорого продала свою долю в компании по производству ядерного топлива.