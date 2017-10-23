В Украине подорожает газ для промышленности

Цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов

С 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" вновь повысит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей. На этот раз повышение прогнозируют на 7,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Минимальная цена на газ будет увеличена с 8 164 до 8 805 грн за тыс. кубометров с учетом НДС.

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Максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей повышаются на 7,5% – с 9 016 грн до 9 692 грн за тыс. кубометров с учетом НДС.

В Нафтогазе отметили, что ценовые предложения дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Так, если у покупателя нет задолженности перед Нафтогазом или он будет покупать не менее 50 тыс. кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена.

Напомним, Минэнергоугля допускает подорожание газа для населения.