Ликвидация Нафтогаза может начаться после решения спора с Газпромом

Дата окончательного решения Стокгольмского арбитража по делам в отношении контрактов купли-продажи и транспортировки газа между НАК "Нафтогаз Украины" и российским Газпромом станет отправной точкой для начала ликвидации Нафтогаза.

Об этом в интервью "Экономической правде" сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион, сообщает Правительственный портал.

"Я считаю, что надо провести демонополизацию. НАК может остаться как юридическое лицо в сегменте газового рынка и работать как газовый дистрибьютор на равных условиях с другими компаниями", - сказал Кистион.

Он отметил, что для начала ликвидации Нафтогаза нужно провести отделение функции транспортировки газа от компании, а для этого надо дождаться решения Стокгольмского арбитража.

"Любой процесс должен быть эволюционным. Прежде всего нам надо завершить анбандлинг - отсоединение деятельности по транспортировке газа. Затем следует отделить Укргазвидобування, а НАК может существовать как трейдер, это его право.

Процесс отделения активов от Нафтогаза связан с рассмотрением судебного спора в Стокгольме. Как только будет решение, появится ответ на этот вопрос (срок ликвидации Нафтогаза, - ред.)", - отметил Кистион.

Он выразил мнение, что речь не идет о ликвидации "Нафтогаза" и всех компаний, входящих в него. Речь идет только о ликвидации надстройки.

"Что она производит? Знаете, сколько денег она тратит на свое содержание? 1,8 млрд грн в год. Это административные расходы на одну только надстройку", - отметил Кистион.

Он также анонсировал, что отделение ГТС от Нафтогаза произойдет в течение максимум трех месяцев, однако если Нафтогаз проиграет в Стокгольме, процесс состоится еще быстрее.

"Мы проведем его еще быстрее. Если в Стокгольме все будет хорошо, ситуация на рынке газа в 2018 году кардинально изменится", - констатировал вице-премьер-министр.

Напомним, Арбитражный суд в Стокгольме должен вынести решение по делу Нафтогаза и Газпрома в ноябре.