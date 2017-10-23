Из Киева в Тернополь пустят еще один Интерсити

Первый поезд уйдет в рейс из Киева 3 ноября

ПАО "Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд "Интерсити" Киев - Тернополь с 3 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Для обеспечения перевозки пассажиров назначено курсирование нового скоростного поезда "Интерсити" № 747/748 Киев - Тернополь - Киев отправлением из Киева 03.11.2017, из Тернополя 04.11.2017. Он будет курсировать ежедневно, кроме понедельника из Киева и вторника из Тернополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №747 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. На маршруте следования поезд сделает остановки на станциях: Казатин-1 (19:05-19:06), Калиновка-1 (19:38-19:39), Винница (19:57-20:00), Гнивань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20), Хмельницкий (21:50-21:53), Волочиск (22:39-22:40).

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Поезд №748 будет отправляться со станции Тернополь в 04:06 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 09:58. На маршруте следования поезд будет останавливаться на таких станциях: Волочиск (04:51-04:52), Хмельницкий (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнивань (07:08-07:09), Винница (07:27-07:30), Калиновка-1 (07:45-07:46) и Казатин-1 (08:16-08:17).

По информации Укрзализныци, билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Напомним, в Тернополь также курсирует скоростной поезд "Интерсити +" №715/716 Киев - Перемышль - Киев через Винницу и Хмельницкий.