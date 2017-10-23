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Главная » Страна » Инфографика В Украину идут дожди и похолодание

Инфографика В Украину идут дожди и похолодание

<span class="label red">Инфографика</span> В Украину идут дожди и похолодание
Осень / Фото: levkonoe.livejournal.com

Прогноз погоды на неделю

23.10.17 168
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На этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.

Согласно прогнозу погоды от УНИАН, в понедельник в Украине похолодает, местами пройдут дожди. На востоке до +8°, на западе до +10°. В центре столбик термометра поднимется до +8°, на севере до +6°. На юге – до +14°.

Прогноз на 23 октября

Во вторник, 24 октября, в Украине практически без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах +5°...+9°.

Прогноз на 24 октября

В среду, 25 октября, без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +8°.

Прогноз на 25 октября

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране +1°...+9°, днем на западе до +16°.

Прогноз на 26 октября

В пятницу по всей стране ожидаются дожди, в большинстве областей немного потеплеет. На юге до +17°, в остальных регионах +9°...+14°.

Прогноз на 27 октября

28 и 29 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до -1°, на остальной территории 0°…+7°. Днем температура по стране +6°...+1°. В воскресенье ночью на западе и востоке до 0°, днем в Украине +4°...+13°.

Прогноз на 28 октября

 

Прогноз на 29 октября

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