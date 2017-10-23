Иностранцам в Украине официально разрешили арендовать госимущество

Приказ Фонда государственного имущества, предоставляющий право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов, уже зарегистрирован Министерством юстиции.

Об этом написал первый замглавы ФГИ Дмитрий Парфененко на своей странице в Facebook.

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ ФГИУ от 18 сентября 2017 года, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов. В ближайшее время, после публикации в Официальном вестнике, приказ вступит в силу", - сообщил Парфененко.

Он также добавил, что ФГИ планирует активизировать работу по популяризации объектов аренды.

"Мы работаем с органами управления, чтобы они активнее пополняли каталог имущества, которое может быть арендовано. На сегодня в нем 5988 объектов", - сообщил замглавы ФГИ.

Напомним, в следующем году ФГИ продаст 11 предприятий.