Родственники 20-летней Елены Зайцевой, автомобиль которой 18 октября на улице Сумской в Харькове влетел в толпу пешеходов, сделали официальное заявление.
Об этом сообщает "Городской Дозор".
После длительных переговоров с родственниками Елены Зайцевой, водителя "Лексуса", который стал участником ДТП на улице Сумской, журналистам удалось получить от семьи Зайцевых комментарий о случившемся.
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Главное условие семьи - заявление публикуется "без купюр".
Отметим, Кабмин 25 октября, намерен рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты из-за роста числа аварий на автодорогах.
"Я думаю, что в среду на Кабинете министров мы внесем некоторые инициативы по законодательным правкам для Верховной Рады с тем, чтобы мы могли на фоне такой обеспокоенности общества и на фоне того, что с прошлого года по нынешний на 13 % выросли происшествия на дорогах, в том числе с летальными исходами, я думаю, что мы должны отреагировать", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, правительство, среди прочего, намерено предложить ВР правки о фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.