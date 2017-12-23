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Президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде

Президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде
Петр Порошенко / Фото: facebook.com/petroporoshenko

Проект закона зарегистрирован 22 декабря, но текст документа пока недоступен

23.12.17 68
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Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

На сайте парламента указано, что проект закона зарегистрирован 22 декабря 2017 года, однако текст законопроекта пока недоступен.

Депутаты смогут рассмотреть этот законопроект не ранее 16 января 2018 года.

Напомним, создание отдельного антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны западных партнеров, в частности, Евросоюза и Международного валютного фонда. От создания этого суда зависит получение Украиной очередного транша кредита МВФ, а также продолжение программы макрофинансовой помощи ЕС.

Согласно рекомендациям Венецианской комиссии, именно президент должен подать согласованный проект создания суда. На этой неделе депутаты отозвали старый проект, а президент подал свой законопроект.

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