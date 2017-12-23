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США лишат Украину некоторых торговых преференций

США лишат Украину некоторых торговых преференций
Фото: Пресс-служба президента Украины

В нашей стране продолжают нарушать права интеллектуальной собственности

23.12.17 549
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В Соединенных Штатах Америки решили приостановить ряд преференций относительно беспошлинной торговли с Украиной. Об этом говорится в письме президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к спикеру Палаты представителей и президенту Сената. Текст документа размещен на сайте Белого дома, передает УНИАН.

"Сообщаю вам о намерении приостановить беспошлинный режим, предоставленный в соответствии с программой генеральной системы преференций определенным товарам, которые отвечают приемлемым требованиям и производятся в Украине", – говорится в письме.

Президент США рассмотрел критерии, изложенные в ряде разделов закона о торговле от 1974 года относительно обеспечения надлежащей и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности страной-бенефициаром, признал целесообразным приостановить беспошлинный режим для товаров из Украины.

Напомним, украинские компании с июля 2015 года получили возможность без уплаты пошлин экспортировать в США около 5 тыс. наименований продукции в рамках действия специальной правительственной программы генеральной системы преференций.

Как отмечала торговый представитель Украины Наталья Никольская, в рамках программы Украина должна выполнить ряд условий относительно эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а также выполнения правил происхождения товаров.

По данным Минэкономразвития, Украина экспортирует в США товары химической промышленности, минералы, ювелирные изделия, различные типы ковров и ковровых покрытий, продукцию сельского хозяйства и рыболовства и др.

За 2016 год экспорт украинских товаров в США составил суммарно $426,6 млн.

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