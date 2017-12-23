Рева прояснил ситуацию с конфискацией жилья за долги по коммуналке

У украинцев не могут забирать жилье за долги по жилищно-коммунальным услугам. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева сегодня, 23 декабря 2017 года, журналистам, передает РБК-Украина.

"Если мы заберем у человека жилье, мы проблему решим? Мы создадим дополнительные проблемы, потому что дальше такого человека надо социально защитить, где здесь выгода? Поэтому я хотел бы всех успокоить: никто, никогда, с точки зрения жилья у человека за долги по коммунальным услугам забирать не может и не будет", – заверил министр.

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Ранее сообщалось, что задолженность населения за коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) снизилась до 12,6 млрд грн, или на 8,4% по состоянию на 1 октября в сравнении с началом года.