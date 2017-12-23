- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО: погиб наш боец, двое ранены
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 23 декабря
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 23 декабря
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Ищу тебя. Рейтинг лучших работодателей Украины 6653
- 10 років. Дякую, Києве, за твоїх людей 3031
- Ещё один день войны. Репортаж из Широкино 1883
- Грозные дни. Репортаж из Иерусалима 2115
- Как Киев сползает в Днепр. История столичных оползней 3399
- Не только в голове. Зачем украинцы едят тараканов 1991
- Дикий синхрон. Как в Киеве появилось пространство для белых ворон 2544
- Лезгинка под бандуру. Как украинцы реформировали Грузию 1969
- Репетиция с Орфеем. Мафия засыпает, город просыпается 1525
- Философия п…ца, или Все оттенки чёрного. Как новый фильм Каурисмяки дарит надежду 4968
- Минимальная зарплата с 1 января вырастет на 17% 18503 / 19623
- На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 5597 / 8724
- Шпионские страсти. Что показало задержание "агента Кремля" в украинском Кабмине 3606 / 4380
- Минобороны отказалось от недостроенного крейсера "Украина", - Укроборонпром 3021 / 3441
- Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 2877 / 5806
- Курс биткоина сегодня опускался ниже 11 тыс. долларов 2678 / 3376
- Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 2506 / 3981
- Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 2166 / 8389
- 100 самых влиятельных украинцев 1555 / 7063
- Нафтогаз заявил о полной победе над Газпромом в Стокгольмском арбитраже 1353 / 1463
- Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 44 / 5806
- Минимальная зарплата с 1 января вырастет на 17% 21 / 19623
- На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 15 / 8724
- Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 14 / 8389
- Шпионские страсти. Что показало задержание "агента Кремля" в украинском Кабмине 14 / 4380
- СЦККнули. Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса 13 / 2689
- Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 11 / 46502
- Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 11 / 3981
- Нафтогаз заявил о полной победе над Газпромом в Стокгольмском арбитраже 10 / 1463
- Минобороны отказалось от недостроенного крейсера "Украина", - Укроборонпром 8 / 3441
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.