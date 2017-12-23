Режим тишины в районе АТО соблюдался до 11:30, – штаб

В районе проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала суток, 23 декабря, режим тишины сохранялся до 11:30. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай, передает 112 Украина.

"С начала этих суток, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 режим тишины соблюдался. После чего российско-террористические войска совершили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП были совершены из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка", – отметил Лабай.

Он добавил, что погибших и раненых украинских военных в результате обстрела нет.

По информации спикера пресс-центра штаба АТО, исходя из того, что этот обстрел не нес опасности жизни украинских военных, силы АТО огонь в ответ не открывали.

Напомним, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении рождественско-новогоднего перемирия с полуночи 23 декабря.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники ТКГ выступили за введение дисциплинарных мер, если стороны будут нарушать"рождественское перемирие" на Донбассе.