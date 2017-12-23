Министерство экономического развития и торговли объявило итоги деятельности в 2017 году

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив акцентировал внимание на переводе стратегического планирования на трехлетний план – до 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

Министерство экономического развития и торговли объявило итоги деятельности в 2017 году.

По данным МЭРТ за январь – сентябрь текущего года произошел рост валового внутреннего продукта на 2,3%, экспорт товаров и услуг – на 18,5%, рост капитальных инвестиций (за январь – октябрь) – на 20,7%.

Прирост прямых иностранных инвестиций составил 2,07 млрд долларов (из которых 22% составляли операции по переоформлению долга в уставный капитал), рост реальной заработной платы – на 18,9%.

Объем реализованной промышленной продукции за 9 месяцев 2017 года вырос на 25% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В 2017 году введено в действие Соглашение о свободной торговле с Канадой, осуществлена "перезагрузка" отношений с Китаем, планируется выделить под проекты для Украины около 7 млрд долларов.

В этом году 112 украинских компаний открыли 9 новых рынков мира.

Согласно данным МЭРТ за год (с декабря 2016 по декабрь 2017 года) в сфере публичных закупок также произошел рост, в частности количество заказчиков увеличилось на 155%; количество продавцов – на 228%, а количество процедур увеличилось на 341%.

В Минэкономики утверждают, что благодаря системе ProZorro государство заработало 4,5 млрд грн.

"Несмотря на заявления некоторых политиков, более 99% участников и победителей в публичных закупках сегодня – украинские компании, тогда как иностранные составляют менее 1%", – отметил Кубив.

Было привлечено финансовой технической помощи от ООН на 2018-2022 годы в размере 675 млн долларов, от ЕС 2018-2023 годы – 175 млн долларов, от США – 53,7 млн долларов.

"Приоритетом работы команды министерства в 2017 году стала поддержка украинского производителя: на внутреннем и внешних рынках", – подчеркнул министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США лишат Украину некоторых торговых преференций

Среди важных достижений 2017 года в министерстве считают разработку нового закона "О концессиях", принятие которого в следующем году может способствовать привлечению инвестиций в масштабные инфраструктурные проекты во всех регионах Украины.

В то же время МЭРТ на 2018 год определяют для себя такие приоритеты, как структурная перестройка оборонно-промышленного комплекса, развитие системы поддержки малого и среднего бизнеса, развитие системы ProZorro и ProZorro. Продажи (в т.ч. запуск малой приватизации), системы господдержки и продвижения экспорта.

Итоги деятельности Министерства экономического развития и торговли в 2017 году





























Инфографика: facebook.com/mineconomdev