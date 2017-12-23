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Главная » Страна » Германия и Франция призвали РФ вернуть своих представителей в СЦКК
Выход России из СЦКК

Германия и Франция призвали РФ вернуть своих представителей в СЦКК

Германия и Франция призвали РФ вернуть своих представителей в СЦКК
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / Фото: Радио Свобода

Также Меркель и Макрон призывают прекратить нарушать режим тишины

23.12.17 39
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Германия и Франция призывали вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК). Об этом сообщает Радио Свобода.

"В совместном заявлении, подписанном канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 23 декабря, также содержится призыв... к прекращению нарушений режима тишины, поскольку нет альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря министерство иностранных дел России заявило, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря в связи с "напряженной морально-психологической обстановкой".

В МИД Украины назвали выход России из СЦКК провокацией, которая значительно подрывает минские договоренности.

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