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Меркель похвалила Порошенко за законопроект по антикоррупционному суду

Меркель похвалила Порошенко за законопроект по антикоррупционному суду
Ангела Меркель / Фото: flickr.com/photos/bundesregierung

Канцлер ФРГ приветствовала своевременные законодательные шаги президента Украины

23.12.17 258
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила шаги президента Украины Петра Порошенко по созданию в стране независимого Антикоррупционного суда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства ФРГ, где обнародованы итоги телефонного разговора Меркель и Порошенко 22 декабря.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого антикоррупционного суда в Украине", – говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба президента сообщила, что ряд экспертов представили Порошенко законопроект об антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Данный законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря и определен президентом как неотложный. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

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