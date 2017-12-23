Меркель похвалила Порошенко за законопроект по антикоррупционному суду

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила шаги президента Украины Петра Порошенко по созданию в стране независимого Антикоррупционного суда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства ФРГ, где обнародованы итоги телефонного разговора Меркель и Порошенко 22 декабря.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого антикоррупционного суда в Украине", – говорится в сообщении.

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Накануне пресс-служба президента сообщила, что ряд экспертов представили Порошенко законопроект об антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Данный законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря и определен президентом как неотложный. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.