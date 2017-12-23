Боевики трижды нарушили рождественское перемирие

23 декабря в районе проведения антитеррористической операции российско-террористические войска нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с сегодняшнего дня. об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на открытие огня.
На луганском направлении противник из миномета калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонным укреплениям у Луганского на Светлодарской дуге. В этом же районе украинских военных обстреливал вражеский снайпер.
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На донецком направлении захватчики нарушали перемирие из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия – неподалеку Лебединского.