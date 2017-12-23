Предоставление Украине противотанковых комплексов усилит безопасность, – Маккейн

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США (верхняя палата Конгресса) Джон Маккейн заявляет, что предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin будет способствовать созданию стабильных условий безопасности. Об этом говорится в заявлении на личном сайте сенатора, передает УНИАН.

"Сообщение о решении президента Трампа обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе за защиту собственного суверенитета и территориальной целостности", – заявил Маккейн.

По словам сенатора, это решение давно назрело.

"Поскольку Владимир Путин продолжает подрывать стабильность в Украине, а управляемые Россией силы обострять смертельные нападения, это решение появилось в самое подходящее время. Обеспечение Украины возможностями, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно доказывал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь", – подчеркнул Маккейн.

Напомним, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украиной противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы сдержать дальнейшую агрессию. При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США "переступили черту" и "разжигают войну".