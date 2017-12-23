Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Одесский припортовый завод нашел нового партнера
Одесский припортовый завод нашел нового партнера
Одесский припортовый завод / Фото: dumskaya.net

Одесский припортовый завод нашел нового партнера

В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два – по производству карбамида

23.12.17 4429
500

Победу в тендере на поставки сырья Одесскому припортовому заводу одержала Всеукраинская Энерго Компания. Об этом первый заместитель директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков сообщил в Facebook.

"Состоялся третий с момента последней остановки ОПЗ конкурс по выбору компании для работы по давальческому договору. Конкурс можно считать состоявшимся. Лучшее предложение представила компания ООО "Всеукраинская Энерго Компания", – отметил Щуриков.

По его словам, интерес к конкурсу проявили такие компании: IBE TRADE CORP (США), ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ" (Украина), NCTC AG (Швейцария), ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (Украина), ООО "Группа УМВБ" (Украина), ИООО "ПЕТРОТРАНС ЭНЕРДЖИ" (Беларусь), ООО "Нотокс" (Украина).

В ближайшее время запланировано ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида.

"Основные обязательства фирмы-поставщика – одноразовое обеспечение до 3 миллионов кубометров газа для запуска производства и ежемесячно – до 60 миллионов кубометров газа как давальческого сырья", – написал Щуриков.

Расчетная дата выхода завода на проектную мощность – 25 января 2018 года.

Напомним, в марте текущего года ОПЗ возобновил работу после вынужденной остановки.

Завод подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины, – ред.), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме – компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Продавцом произведенного из сырья ЭРУ карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

В начале июля текущего года ОПЗ в очередной раз остановился. 24 октября стало известно, что ЭРУ снова запустит завод на давальческих условиях.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Одессе облили краской памятный знак бойцам АТО, – полицияБоритесь и поборете. Как иностранный бизнес защищает свои права в УкраинеForbes поместил Украину на 80-е место в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Ищу тебя. Рейтинг лучших работодателей Украины 6653
  2. 10 років. Дякую, Києве, за твоїх людей 3031
  3. Ещё один день войны. Репортаж из Широкино 1883
  4. Грозные дни. Репортаж из Иерусалима 2115
  5. Как Киев сползает в Днепр. История столичных оползней 3399
  6. Не только в голове. Зачем украинцы едят тараканов 1991
  7. Дикий синхрон. Как в Киеве появилось пространство для белых ворон 2544
  8. Лезгинка под бандуру. Как украинцы реформировали Грузию 1969
  9. Репетиция с Орфеем. Мафия засыпает, город просыпается 1525
  10. Философия п…ца, или Все оттенки чёрного. Как новый фильм Каурисмяки дарит надежду 4968
  1. Минимальная зарплата с 1 января вырастет на 17% 18503 / 19623
  2. На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 5597 / 8724
  3. Шпионские страсти. Что показало задержание "агента Кремля" в украинском Кабмине 3606 / 4380
  4. Минобороны отказалось от недостроенного крейсера "Украина", - Укроборонпром 3021 / 3441
  5. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 2877 / 5806
  6. Курс биткоина сегодня опускался ниже 11 тыс. долларов 2678 / 3376
  7. Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 2506 / 3981
  8. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 2166 / 8389
  9. 100 самых влиятельных украинцев 1555 / 7063
  10. Нафтогаз заявил о полной победе над Газпромом в Стокгольмском арбитраже 1353 / 1463
  1. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 44 / 5806
  2. Минимальная зарплата с 1 января вырастет на 17% 21 / 19623
  3. На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 15 / 8724
  4. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 14 / 8389
  5. Шпионские страсти. Что показало задержание "агента Кремля" в украинском Кабмине 14 / 4380
  6. СЦККнули. Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса 13 / 2689
  7. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 11 / 46502
  8. Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 11 / 3981
  9. Нафтогаз заявил о полной победе над Газпромом в Стокгольмском арбитраже 10 / 1463
  10. Минобороны отказалось от недостроенного крейсера "Украина", - Укроборонпром 8 / 3441
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.