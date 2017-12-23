Одесский припортовый завод нашел нового партнера

В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два – по производству карбамида

Победу в тендере на поставки сырья Одесскому припортовому заводу одержала Всеукраинская Энерго Компания. Об этом первый заместитель директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков сообщил в Facebook.

"Состоялся третий с момента последней остановки ОПЗ конкурс по выбору компании для работы по давальческому договору. Конкурс можно считать состоявшимся. Лучшее предложение представила компания ООО "Всеукраинская Энерго Компания", – отметил Щуриков.

По его словам, интерес к конкурсу проявили такие компании: IBE TRADE CORP (США), ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ" (Украина), NCTC AG (Швейцария), ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (Украина), ООО "Группа УМВБ" (Украина), ИООО "ПЕТРОТРАНС ЭНЕРДЖИ" (Беларусь), ООО "Нотокс" (Украина).

В ближайшее время запланировано ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида.

"Основные обязательства фирмы-поставщика – одноразовое обеспечение до 3 миллионов кубометров газа для запуска производства и ежемесячно – до 60 миллионов кубометров газа как давальческого сырья", – написал Щуриков.

Расчетная дата выхода завода на проектную мощность – 25 января 2018 года.

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Напомним, в марте текущего года ОПЗ возобновил работу после вынужденной остановки.

Завод подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины, – ред.), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме – компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Продавцом произведенного из сырья ЭРУ карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

В начале июля текущего года ОПЗ в очередной раз остановился. 24 октября стало известно, что ЭРУ снова запустит завод на давальческих условиях.