Яценюка по запросу РФ задерживали в аэропорту Женевы

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву (Швейцария) с младшей дочерью, задержали на паспортном контроле для проверки по запросу России. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в своем Facebook.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России – по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. Через десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета", – написала Лаппо.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк дал показания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, которое рассматривалось в Оболонском районном суде Киева 11 декабря 2017 года.

В частности, Яценюк рассказал, что обращение Януковича от 1 марта 2014 года к главе РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины имело очень большое значение для России, поскольку легитимизировало ее вторжение на территорию Украины.