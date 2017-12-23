В РФ назвали условие своего возвращения в СЦКК

Россия может вернуться в СЦКК если он станет "дееспособным органом"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Франц Клинцевич заявил, что РФ может вернуться в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), если он станет "дееспособным органом". Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реально действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе", – сказал Клинцевич.

Он заявил, что российские офицеры СЦКК должны там не просто значиться, а "определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками".

Российский сенатор отметил, что уход из СЦКК имеет под собой только одну причину – "нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает".

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Ранее в Европейском союзе заявили, что выход российских военных из СЦКК имеет негативные последствия для поддержания прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, 19 декабря российские военные из Совместного центра по координации и контролю на Донбассе покинули территорию так называемой "Донецкой народной республики".