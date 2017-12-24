Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ

В субботу, 23 декабря, президент Петр Порошенко назначил Викторию Морозову и Вадима Таратуна временными членами Национальной комиссии, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
Обоих членов комиссии назначили временно - сроком на 3 месяца, до избрания членов НКРЭКУ специально созданной конкурсной комиссией.
Напомним, с 13 ноября 2017 года на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Для восстановления работы комиссии на период отбора ее новых членов во время открытого конкурса депутаты предложили предоставить президенту временно, на 3 месяца, право назначать новых членов комиссии.
Соответствующий закон был принят 7 декабря, а 12 декабря документ подписал президент.