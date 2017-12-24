В субботу, 23 декабря, в Словакии попал в ДТП микроавтобус с украинцами. Об этом пишет Karpatnews со ссылкой на словацкие СМИ.

Возле Кощице столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis. В микроавтобусе находилось 9 украинцев, которые возвращались домой.

Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

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По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП случилось из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.

Фото: karpatnews